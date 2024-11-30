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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 17:28 | Обновлено 30 ноября 2024, 17:34
183
0

Алексей Паламарчук установил новый рекорд УПЛ

Голкипер «Ингульца» парировал 5-й пенальти подряд

30 ноября 2024, 17:28 | Обновлено 30 ноября 2024, 17:34
183
0
Алексей Паламарчук установил новый рекорд УПЛ
УПЛ. Алексей Паламарчук

В матче с «Ворсклой» (3:0) 33-летний голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук парировал 5-й пенальти подряд. Тем самым он побил рекорд чемпионатов Украины, проинадлежавший Виталию Постранскому, Игорю Шуховцеву и Дмитрию Ризныку. В 9-м туре Алексей отразил удар с «точки» Игора Невеса из «Карпат», в 10-м – Шоты Ноникашвили из ЛНЗ, в 11-м – Александра Филиппова из «Александрии», в 14-м – Георгия Судакова из «Шахтера» и в 15-м - полтавчанина Александра Скляра.

К слову, всего Паламарчук выиграл в УПЛ 6 пенальтийских дуэлей из 11.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, парировавшие три и более пенальти подряд в чемпионатах Украины

Серия

Вратарь

Клуб

Период

5

Алексей ПАЛАМАРЧУК

Ингулец

04.10.2024 - 29.11.2024

4

Виталий ПОСТРАНСКИЙ

Ворскла

26.10.2002 - 07.11.2004

4

Игорь ШУХОВЦЕВ

Заря

13.08.2011 - 25.09.2011

4

Дмитрий РИЗНЫК

Ворскла

20.08.2021 - 04.12.2021

3

Андрей ГЛУЩЕНКО

Металлург З

18.05.2002 - 11.06.2022

3

Антон КАНИБОЛОЦКИЙ

Кривбасс (2),

24.03.2010 - 08.08.2010

Днепр

3

Юрий ПАНЬКИВ

Металлург Д

11.05.2014 - 10.05.2015

3

Рустам ХУДЖАМОВ

Мариуполь

22.10.2017 - 26.08.2018

3

Богдан САРНАВСКИЙ

Львов

04.03.2020 - 14.03.2020

3

Александр КЕМКИН

Минай (2),

06.05.2024 - 11.08.2024

Карпаты

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цифры и факты Алексей Паламарчук
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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