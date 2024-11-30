Алексей Паламарчук установил новый рекорд УПЛ

В матче с «Ворсклой» (3:0) 33-летний голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук парировал 5-й пенальти подряд. Тем самым он побил рекорд чемпионатов Украины, проинадлежавший Виталию Постранскому, Игорю Шуховцеву и Дмитрию Ризныку. В 9-м туре Алексей отразил удар с «точки» Игора Невеса из «Карпат», в 10-м – Шоты Ноникашвили из ЛНЗ, в 11-м – Александра Филиппова из «Александрии», в 14-м – Георгия Судакова из «Шахтера» и в 15-м - полтавчанина Александра Скляра.

К слову, всего Паламарчук выиграл в УПЛ 6 пенальтийских дуэлей из 11.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, парировавшие три и более пенальти подряд в чемпионатах Украины