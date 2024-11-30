Алексей Паламарчук установил новый рекорд УПЛ
Голкипер «Ингульца» парировал 5-й пенальти подряд
В матче с «Ворсклой» (3:0) 33-летний голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук парировал 5-й пенальти подряд. Тем самым он побил рекорд чемпионатов Украины, проинадлежавший Виталию Постранскому, Игорю Шуховцеву и Дмитрию Ризныку. В 9-м туре Алексей отразил удар с «точки» Игора Невеса из «Карпат», в 10-м – Шоты Ноникашвили из ЛНЗ, в 11-м – Александра Филиппова из «Александрии», в 14-м – Георгия Судакова из «Шахтера» и в 15-м - полтавчанина Александра Скляра.
К слову, всего Паламарчук выиграл в УПЛ 6 пенальтийских дуэлей из 11.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Вратари, парировавшие три и более пенальти подряд в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Вратарь
|
Клуб
|
Период
|
5
|
Алексей ПАЛАМАРЧУК
|
Ингулец
|
04.10.2024 - 29.11.2024
|
4
|
Виталий ПОСТРАНСКИЙ
|
Ворскла
|
26.10.2002 - 07.11.2004
|
4
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Заря
|
13.08.2011 - 25.09.2011
|
4
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Ворскла
|
20.08.2021 - 04.12.2021
|
3
|
Андрей ГЛУЩЕНКО
|
Металлург З
|
18.05.2002 - 11.06.2022
|
3
|
Антон КАНИБОЛОЦКИЙ
|
Кривбасс (2),
|
24.03.2010 - 08.08.2010
|
|
|
Днепр
|
|
3
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Металлург Д
|
11.05.2014 - 10.05.2015
|
3
|
Рустам ХУДЖАМОВ
|
Мариуполь
|
22.10.2017 - 26.08.2018
|
3
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Львов
|
04.03.2020 - 14.03.2020
|
3
|
Александр КЕМКИН
|
Минай (2),
|
06.05.2024 - 11.08.2024
|
|
|
Карпаты
|
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