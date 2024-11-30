Англия30 ноября 2024, 17:16 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Манчестер Сити
Смотрите 1 декабря в 18:00 матч чемпионата Англии
30 ноября 2024, 17:16 |
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В воскресенье, 1 декабря, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
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