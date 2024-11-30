Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Манчестер Сити
Англия
30 ноября 2024, 17:16 |
120
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Манчестер Сити

Смотрите 1 декабря в 18:00 матч чемпионата Англии

30 ноября 2024, 17:16 |
120
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 декабря, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
КАЗЕМИРО: «Для него не было медали, поэтому я отдал ему свою»
Сыграет ли Ярмолюк? Обнародованы составы на матч Брентфорд – Лестер
Сыграет ли Забарный? Известны составы на матч Вулверхэмптон – Борнмут
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Сити где смотреть
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джордж КАМБОСОС: «Ты фейк. Тот Ломаченко уничтожил бы тебя за пять раундов»
Бокс | 30 ноября 2024, 03:14 0
Джордж КАМБОСОС: «Ты фейк. Тот Ломаченко уничтожил бы тебя за пять раундов»
Джордж КАМБОСОС: «Ты фейк. Тот Ломаченко уничтожил бы тебя за пять раундов»

Австралийский боксер обратился к Теофимо Лопесу

ФОТО. Полицейские застали звезду футбола пьяным. Не угадаете, кого
Футбол | 30 ноября 2024, 10:13 6
ФОТО. Полицейские застали звезду футбола пьяным. Не угадаете, кого
ФОТО. Полицейские застали звезду футбола пьяным. Не угадаете, кого

Альфонсо Дэвис отличился со знаком минус

Волшебный SAF. Почему клубы из Бразилии тотально доминируют в Южной Америке
Футбол | 30.11.2024, 17:10
Волшебный SAF. Почему клубы из Бразилии тотально доминируют в Южной Америке
Волшебный SAF. Почему клубы из Бразилии тотально доминируют в Южной Америке
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
Бокс | 30.11.2024, 13:16
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
Бокс | 30.11.2024, 11:58
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
28.11.2024, 21:38 557
Футбол
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
28.11.2024, 22:24 1
Футбол
Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
29.11.2024, 09:16 4
Футбол
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
29.11.2024, 19:06 4
Футбол
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
29.11.2024, 12:14 2
Футбол
Хайденхайм – Челси – 0:2. Как забил Мудрик? Видео голов и обзор
Хайденхайм – Челси – 0:2. Как забил Мудрик? Видео голов и обзор
28.11.2024, 23:05
Футбол
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
29.11.2024, 12:39 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем