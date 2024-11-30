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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 17:02 |
56
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Черноморец

1 декабря в 13:00 состоится матч 15-го тура УПЛ

30 ноября 2024, 17:02 |
56
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Черноморец
УПЛ

В воскресенье, 1 декабря, в 13:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе «Ника» в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Александрия – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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