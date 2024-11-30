Украина. Премьер лига30 ноября 2024, 17:02 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Черноморец
1 декабря в 13:00 состоится матч 15-го тура УПЛ
30 ноября 2024, 17:02 |
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В воскресенье, 1 декабря, в 13:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Черноморец».
Команды встретятся на стадионе «Ника» в Александрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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