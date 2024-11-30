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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 17:02 | Обновлено 30 ноября 2024, 17:05
92
0

Левый Берег – Оболонь. Стали известны стартовые составы на матч

Матч 15-го тура УПЛ начнется в 18:00

30 ноября 2024, 17:02 | Обновлено 30 ноября 2024, 17:05
92
0
Левый Берег – Оболонь. Стали известны стартовые составы на матч
Википедия. Арена Левый Берег

В воскресенье, 30 ноября, в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Левый Берег» будет принимать киевскую «Оболонь».

Главные тренеры определились со стартовыми составами.

Стали известны стартовые составы на матч Левый Берег – Оболонь

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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