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30 ноября 2024, 16:53 |
647
2

«Цена растет бешеными темпами». Николини посоветовал купить Судакова

Экс-сотрудник Шахтера оценил прогресс Георгия

30 ноября 2024, 16:53 |
647
2
«Цена растет бешеными темпами». Николини посоветовал купить Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший ассистент спортивного директора донецкого «Шахтера» Карло Николини поделился мнением относительно полузащитника «горняков» Георгия Судакова.

«У него есть все, чтобы играть за топ-клубы. Он имеет личные качества, физическую силу, талант и зрелость. Чем дольше они ждут, тем безумнее становится цена.

В текущем сезоне он прекрасно выступает в очень сложных условиях. Он прогрессирует. Да, возможно, иногда он ошибается, но он хочет сделать качественный скачок.

Я могу поручиться за его положительные качества, которые должны быть у футболиста. Я не вижу препятствий для того, чтобы заплатить за него необходимую сумму. Я бы приложил усилия для этого», - сказал Николини.

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Георгий Судаков Карло Николини Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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contr
Ніколіні- долбойоб ☝️Вони не читають цей парашний  сайт , так що запхай Судакова  собі  або Палкіну в дупу ! ыыыыыыыы
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+2
Footbulka
божевільний тут лише автор, гарно підлизнув
Зараховується тобі хоч премію видадуть Антон Романенко?
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0
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