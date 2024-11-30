«Цена растет бешеными темпами». Николини посоветовал купить Судакова

Бывший ассистент спортивного директора донецкого «Шахтера» Карло Николини поделился мнением относительно полузащитника «горняков» Георгия Судакова.

«У него есть все, чтобы играть за топ-клубы. Он имеет личные качества, физическую силу, талант и зрелость. Чем дольше они ждут, тем безумнее становится цена.

В текущем сезоне он прекрасно выступает в очень сложных условиях. Он прогрессирует. Да, возможно, иногда он ошибается, но он хочет сделать качественный скачок.

Я могу поручиться за его положительные качества, которые должны быть у футболиста. Я не вижу препятствий для того, чтобы заплатить за него необходимую сумму. Я бы приложил усилия для этого», - сказал Николини.