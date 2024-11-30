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  4. Произведение искусства. Спортинг представил форму в честь Роналду
Португалия
30 ноября 2024, 16:51 |
320
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Произведение искусства. Спортинг представил форму в честь Роналду

Лиссабонский клуб показал форму, созданную в честь Криштиану Роналду

30 ноября 2024, 16:51 |
320
0
Произведение искусства. Спортинг представил форму в честь Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Лиссабонский «Спортинг» представил особую форму, выпущенную в честь португальского форварда «Аль-Насра» и воспитанника португальского клуба Криштиану Роналду. Она выполнена в черно-золотых цветах совместно с компанией Nike.

Португалец находился в академии клуба с 1997 по 2002 год. В основном составе команды провел 35 матчей, забил 5 голов и забил 6 ассистов, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».

Представленный комплект формы является третьим игровым для «Спортинга».

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Криштиану Роналду Спортинг Лиссабон Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Португалии по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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