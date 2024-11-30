Произведение искусства. Спортинг представил форму в честь Роналду
Лиссабонский клуб показал форму, созданную в честь Криштиану Роналду
Лиссабонский «Спортинг» представил особую форму, выпущенную в честь португальского форварда «Аль-Насра» и воспитанника португальского клуба Криштиану Роналду. Она выполнена в черно-золотых цветах совместно с компанией Nike.
Португалец находился в академии клуба с 1997 по 2002 год. В основном составе команды провел 35 матчей, забил 5 голов и забил 6 ассистов, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».
Представленный комплект формы является третьим игровым для «Спортинга».
O número 7️⃣ na frente da nossa camisola em homenagem a @Cristiano 🦁— Sporting CP (@SportingCP) November 30, 2024
Terceiro equipamento 24/25 já disponível 👉 https://t.co/3L8CjqThEs pic.twitter.com/lzx79FxcWR
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