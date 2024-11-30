Сыграет ли Ярмолюк? Обнародованы составы на матч Брентфорд – Лестер

30 ноября состоится матч 13-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Лестером».

Игра пройдет на стадионе «Брентфорда» в Лондоне.

Коллективы определились со стартовыми составами на матч. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк начнет этот матч на скамейке запасных.

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.