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  4. Сыграет ли Ярмолюк? Обнародованы составы на матч Брентфорд – Лестер
Англия
30 ноября 2024, 16:02 |
180
0

Сыграет ли Ярмолюк? Обнародованы составы на матч Брентфорд – Лестер

Игра начнется в 17:00

30 ноября 2024, 16:02 |
180
0
Сыграет ли Ярмолюк? Обнародованы составы на матч Брентфорд – Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

30 ноября состоится матч 13-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Лестером».

Игра пройдет на стадионе «Брентфорда» в Лондоне.

Коллективы определились со стартовыми составами на матч. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк начнет этот матч на скамейке запасных.

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Брентфорд Лестер Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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