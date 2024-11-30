Англия30 ноября 2024, 16:02 |
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Сыграет ли Ярмолюк? Обнародованы составы на матч Брентфорд – Лестер
Игра начнется в 17:00
30 ноября 2024, 16:02 |
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30 ноября состоится матч 13-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Лестером».
Игра пройдет на стадионе «Брентфорда» в Лондоне.
Коллективы определились со стартовыми составами на матч. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк начнет этот матч на скамейке запасных.
Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.
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