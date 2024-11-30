Англия30 ноября 2024, 15:57 |
131
0
Сыграет ли Забарный? Известны составы на матч Вулверхэмптон – Борнмут
Матч 13-го тура Английской Премьер-лиги состоится 30 ноября в 17:00
30 ноября 2024, 15:57 |
131
0
30 ноября состоится матч 13-го тура английской Премьер лиги, в котором сыграют «Вулверхэмптон» и «Борнмут».
Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.
Матч пройдет на стадионе «Молинью».
Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный сыграет с первых минут.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 ноября 2024, 08:59 10
Клуб временно возглавит Сантьяго Солари
Футбол | 30 ноября 2024, 10:13 6
Альфонсо Дэвис отличился со знаком минус
Футбол | 29.11.2024, 15:03
Футбол | 29.11.2024, 17:30
Футбол | 30.11.2024, 12:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.11.2024, 09:16 4
28.11.2024, 23:05
28.11.2024, 21:38 557
28.11.2024, 21:42 6
28.11.2024, 22:24 1
28.11.2024, 16:25 37
29.11.2024, 12:14 2