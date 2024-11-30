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  4. Сыграет ли Забарный? Известны составы на матч Вулверхэмптон – Борнмут
Англия
30 ноября 2024, 15:57 |
131
0

Сыграет ли Забарный? Известны составы на матч Вулверхэмптон – Борнмут

Матч 13-го тура Английской Премьер-лиги состоится 30 ноября в 17:00

30 ноября 2024, 15:57 |
131
0
Сыграет ли Забарный? Известны составы на матч Вулверхэмптон – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

30 ноября состоится матч 13-го тура английской Премьер лиги, в котором сыграют «Вулверхэмптон» и «Борнмут».

Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Матч пройдет на стадионе «Молинью».

Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный сыграет с первых минут.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Вулверхэмптон Илья Забарный стартовые составы
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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