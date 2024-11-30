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Германия
30 ноября 2024, 15:50 | Обновлено 30 ноября 2024, 16:02
340
0

Дебютирует ли Степанов в Бундеслиге? Известны составы на матч Унион – Байер

Игра начнется в 16:30

30 ноября 2024, 15:50 | Обновлено 30 ноября 2024, 16:02
340
0
Дебютирует ли Степанов в Бундеслиге? Известны составы на матч Унион – Байер
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

30 ноября состоится матч 12-го тура Бундеслиги между «Унионом Берлин» и «Байером».

Игра пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Фьорстерай» в Берлине.

Коллективы определились со стартовыми составами на матч. Украинский форвард «Байера» Артем Степанов начнет эту игру со скамейки запасных.

Ранее Степанов еще не играл в матчах Бундеслиги. Украинец дебютировал только в матче Лиги чемпионов против «РБ Зальзбурга».

Игра начнется в 16:30 по киевскому времени.

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Унион Берлин Байер Артем Степанов Бундеслига дебют стартовые составы
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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