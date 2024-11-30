Германия30 ноября 2024, 15:50 | Обновлено 30 ноября 2024, 16:02
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Дебютирует ли Степанов в Бундеслиге? Известны составы на матч Унион – Байер
Игра начнется в 16:30
30 ноября 2024, 15:50 | Обновлено 30 ноября 2024, 16:02
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30 ноября состоится матч 12-го тура Бундеслиги между «Унионом Берлин» и «Байером».
Игра пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Фьорстерай» в Берлине.
Коллективы определились со стартовыми составами на матч. Украинский форвард «Байера» Артем Степанов начнет эту игру со скамейки запасных.
Ранее Степанов еще не играл в матчах Бундеслиги. Украинец дебютировал только в матче Лиги чемпионов против «РБ Зальзбурга».
Игра начнется в 16:30 по киевскому времени.
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