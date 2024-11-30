Дебютирует ли Степанов в Бундеслиге? Известны составы на матч Унион – Байер

30 ноября состоится матч 12-го тура Бундеслиги между «Унионом Берлин» и «Байером».

Игра пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Фьорстерай» в Берлине.

Коллективы определились со стартовыми составами на матч. Украинский форвард «Байера» Артем Степанов начнет эту игру со скамейки запасных.

Ранее Степанов еще не играл в матчах Бундеслиги. Украинец дебютировал только в матче Лиги чемпионов против «РБ Зальзбурга».

Игра начнется в 16:30 по киевскому времени.