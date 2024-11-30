Хави может возглавить клуб Бундеслиги, который играет в Лиге чемпионов
Испанец может стать главным тренером «РБ Лейпцига»
Испанский экс-игрок и экс-тренер «Барселоны» Хави может возглавить немецкий «РБ Лейпциг», сообщает Fichajes.
Как сообщает источник, руководство клуба не удовлетворено результатами команды, под руководством нынешнего тренера Марко Розе. Если клуб не улучшит игру в ближайшие недели, немецкий специалист потеряет свою должность. Хави является главным претендентом на замену Розе.
Последним клубом Хави была «Барселона». Под руководством испанского коуча, каталонцы выиграли 91 матч, потерпели поражение в 29-х играх и сыграли вничью 23 раза.
В нынешнем сезоне «РБ Лейпциг» идет на третьем месте в Бундеслиге, имея в своем активе 21 очко. В Лиге чемпионов немецкий клуб занимает 34-е место, не набрав ни одного очка.
Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» хочет арендовать нападающего «ПСЖ».
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