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  4. Хави может возглавить клуб Бундеслиги, который играет в Лиге чемпионов
Германия
30 ноября 2024, 15:31 |
315
0

Хави может возглавить клуб Бундеслиги, который играет в Лиге чемпионов

Испанец может стать главным тренером «РБ Лейпцига»

30 ноября 2024, 15:31 |
315
0
Хави может возглавить клуб Бундеслиги, который играет в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Испанский экс-игрок и экс-тренер «Барселоны» Хави может возглавить немецкий «РБ Лейпциг», сообщает Fichajes.

Как сообщает источник, руководство клуба не удовлетворено результатами команды, под руководством нынешнего тренера Марко Розе. Если клуб не улучшит игру в ближайшие недели, немецкий специалист потеряет свою должность. Хави является главным претендентом на замену Розе.

Последним клубом Хави была «Барселона». Под руководством испанского коуча, каталонцы выиграли 91 матч, потерпели поражение в 29-х играх и сыграли вничью 23 раза.

В нынешнем сезоне «РБ Лейпциг» идет на третьем месте в Бундеслиге, имея в своем активе 21 очко. В Лиге чемпионов немецкий клуб занимает 34-е место, не набрав ни одного очка.

Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» хочет арендовать нападающего «ПСЖ».

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Хави РБ Лейпциг Барселона Бундеслига Лига чемпионов
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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