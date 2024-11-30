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  4. «Уровень сопротивления в УПЛ и ЛЧ разный». Холод – о матче против Шахтера
Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 14:58 |
136
0

«Уровень сопротивления в УПЛ и ЛЧ разный». Холод – о матче против Шахтера

Защитник «Руха» высказался о матче 15-го тура УПЛ

30 ноября 2024, 14:58 |
136
0
«Уровень сопротивления в УПЛ и ЛЧ разный». Холод – о матче против Шахтера
ФК Рух. Виталий Холод

1 декабря в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги между «Шахтером» и «Рухом». Защитник львовской команды Виталий Холод поделился своими мыслями об игре:

«Команда в хорошем настроении подходит к игре с «Шахтером» и настроена дать бой. Мы уже разобрали сильные и слабые стороны в игре нашего соперника и понимаем, что впереди у нас непростой поединок. «Рух» хочет показать качественную игру в этом матче и получить положительный для себя результат.

Уровень сопротивления в УПЛ и Лиге Чемпионов разный, как и вообще уровень команд, поэтому «Шахтер» в еврокубках имеет другой стиль игры. Мы определили, как необходимо действовать против дончан и готовимся к сложной игре, но мотивированы хорошо проявить себя в этом матче.

Сейчас у нас будет непростой календарь, но не следует забывать, что в чемпионате в каждом матче можно набрать одинаковое количество очков. Поэтому не надо смотреть на место соперника в турнирной таблице, а нужно одинаково ответственно подходить к каждой игре. Мы настраиваемся на то, чтобы получать положительный результат в каждом поединке».

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Виталий Холод Рух Львов Шахтер Донецк Рух - Шахтер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: ФК Рух Львов
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