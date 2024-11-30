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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 14:20 |
122
0

Кривбасс – Полесье. Стали известны стартовые составы

Матч 15-го тура УПЛ начнется в 15:30 по киевскому времени

30 ноября 2024, 14:20 |
122
0
Кривбасс – Полесье. Стали известны стартовые составы
УПЛ

В субботу, 30 ноября, в 15:30 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

Криворожский «Кривбасс» будет принимать «Полесье» из Житомира.

Главные тренеры определились со стартовыми составами.

Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Полесье

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кривбасс - Полесье стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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