Украина. Премьер лига30 ноября 2024, 14:20 |
122
0
Кривбасс – Полесье. Стали известны стартовые составы
Матч 15-го тура УПЛ начнется в 15:30 по киевскому времени
30 ноября 2024, 14:20 |
122
0
В субботу, 30 ноября, в 15:30 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги.
Криворожский «Кривбасс» будет принимать «Полесье» из Житомира.
Главные тренеры определились со стартовыми составами.
Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Полесье
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 30 ноября 2024, 07:48 2
Дерек прогнозирует победу Александра
Футбол | 29 ноября 2024, 19:06 4
Полтавская «Ворскла» сенсационно проиграла петровскому «Ингульцу»
Футбол | 30.11.2024, 13:47
Футбол | 29.11.2024, 16:13
Футбол | 30.11.2024, 09:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.11.2024, 21:38 557
28.11.2024, 11:43 3
28.11.2024, 10:43
28.11.2024, 23:05
28.11.2024, 12:41 20
29.11.2024, 07:59 17
29.11.2024, 12:14 2
28.11.2024, 09:13