Одноклубник Миколенко может покинуть клуб бесплатно

Футболист английского «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин может покинуть клуб бесплатно летом 2025 года. У английского игрока заканчивается контракт следующим летом и уже в ближайшее трансферное окно Доминик может предварительно договориться с любым клубом о новом соглашении.

Руководство «Эвертона» не хочет продлевать контракт из-за нескольких причин. Во-первых, игрок имеет одну из самых больших зарплат в команде, однако не показывает тот уровень, на который рассчитывали в клубе.

Во-вторых, главной проблемой «Эвертона» является поиск нового тренера и именно этот фактор может помешать продлению контракта с Домиником. Руководство «Эвертона» не собирается продлевать соглашения с футболистами, пока не определится новый тренер «ирисок». Нынешний наставник Шон Дайч потерял доверие в клубе из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате.

Доминик Калверт-Льюин играет за «Эвертон» с 2016 года. В этом сезоне провел 12 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. В «Эвертоне» играет украинский защитник Виталий Миколенко.