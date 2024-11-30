ДЕВУШКА ДНЯ. Яна Сторожук – ещё одна красавица украинского топ-футбола!

22-летняя Яна Сторожук – одна из самых красивых телеведущих украинской Премьер-лиги!

Девушка работает в ФК «Рух» (Львов) уже второй год и её мастерство работы в кадры только растёт.

Растёт и популярность самой Яны, на которую уже подписалось более 2 тысяч фолловеров в Instagram.

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Яна очень эффектно выглядит в кадре и её футбольные знания только развиваются.

Красавица любит активный образ жизни: на её странице очень много эстетически красивого контента, девушка любит фотосессии.

Яна Сторожук – это ещё один повод активнее смотреть украинскую Премьер-лигу: