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30 ноября 2024, 13:32 | Обновлено 30 ноября 2024, 13:33
1374
6

ДЕВУШКА ДНЯ. Яна Сторожук – ещё одна красавица украинского топ-футбола!

Сегодня знакомимся с 22-летней красавицей, которая представляет ФК Рух

30 ноября 2024, 13:32 | Обновлено 30 ноября 2024, 13:33
1374
6
ДЕВУШКА ДНЯ. Яна Сторожук – ещё одна красавица украинского топ-футбола!
Instagram. Яна Сторожук

22-летняя Яна Сторожук – одна из самых красивых телеведущих украинской Премьер-лиги!

Девушка работает в ФК «Рух» (Львов) уже второй год и её мастерство работы в кадры только растёт.

Растёт и популярность самой Яны, на которую уже подписалось более 2 тысяч фолловеров в Instagram.

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Яна очень эффектно выглядит в кадре и её футбольные знания только развиваются.

Красавица любит активный образ жизни: на её странице очень много эстетически красивого контента, девушка любит фотосессии.

Яна Сторожук – это ещё один повод активнее смотреть украинскую Премьер-лигу:

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фото lifestyle Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 6
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Андрій Заліщук
наче все норм...але ж губи ці губи!!!
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+2
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Spaceman
А є фото в бібліотеці, чи в університеті, чи ще якісь нормальні?
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0
Перець
Губаста анерексічка
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-1
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