Не входят в планы Мотты. Два игрока Ювентуса могут покинуть клуб

Полузащитники «Ювентуса» Дуглас Луис и Николо Фаджоли покинут клуб в ближайшее время, сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер старой сеньоры Тиаго Мотта не рассчитывает на игроков в будущем. Бразильцем Дугласом Луисом интересуется «Манчестер Юнайтед», а итальянец Николо Фаджоли привлек к себе внимание клубов АПЛ.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего Луиса в 55 миллионов евро. Трансферная стоимость 22-летнего Фаджоли оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дуглас Луис провел за «Ювентус» во всех турнирах 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями, а Фаджоли имеет в своем активе 1 голевую передачу за 14 игр.