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Италия
30 ноября 2024, 13:45 | Обновлено 30 ноября 2024, 14:03
322
0

Не входят в планы Мотты. Два игрока Ювентуса могут покинуть клуб

Наставник старой синьоры не рассчитывает на Дугласа Луиса и Николу Фаджоли

30 ноября 2024, 13:45 | Обновлено 30 ноября 2024, 14:03
322
0
Не входят в планы Мотты. Два игрока Ювентуса могут покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Луис

Полузащитники «Ювентуса» Дуглас Луис и Николо Фаджоли покинут клуб в ближайшее время, сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер старой сеньоры Тиаго Мотта не рассчитывает на игроков в будущем. Бразильцем Дугласом Луисом интересуется «Манчестер Юнайтед», а итальянец Николо Фаджоли привлек к себе внимание клубов АПЛ.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего Луиса в 55 миллионов евро. Трансферная стоимость 22-летнего Фаджоли оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дуглас Луис провел за «Ювентус» во всех турнирах 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями, а Фаджоли имеет в своем активе 1 голевую передачу за 14 игр.

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Дуглас Луис Николо Фаджоли Тиаго Мотта Ювентус трансферы трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу Серия A
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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