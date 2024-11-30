ОФИЦИАЛЬНО. Амбициозный клуб Первой лиги уволил экс-тренера Шахтера

Черновицкая «Буковина» официально объявила об увольнении главного тренера первой команды клуба Валерия Кривенцова.

Отмечается, что контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Валерий Кривенцов возглавлял «Буковину» с июня 2024 года. Под руководством 51-летнего специалиста команда провела 14 официальных матчей, в которых «желто-черные» одержали 7 побед, потерпели 3 поражения и 4 игры свели вничью.

Напомним, в 2012-2015 и 2016-2019 годах Валерий Кривенцов работал в структуре донецкого «Шахтера».

По итогам первой половины сезона Первой лиги 2024/25 «Буковина» заняла 4-е место в Группе А, набрав 20 очков в 14 поединках.