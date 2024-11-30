ОФИЦИАЛЬНО. Амбициозный клуб Первой лиги уволил экс-тренера Шахтера
Валерий Кривенцов покинул «Буковину»
Черновицкая «Буковина» официально объявила об увольнении главного тренера первой команды клуба Валерия Кривенцова.
Отмечается, что контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Валерий Кривенцов возглавлял «Буковину» с июня 2024 года. Под руководством 51-летнего специалиста команда провела 14 официальных матчей, в которых «желто-черные» одержали 7 побед, потерпели 3 поражения и 4 игры свели вничью.
Напомним, в 2012-2015 и 2016-2019 годах Валерий Кривенцов работал в структуре донецкого «Шахтера».
По итогам первой половины сезона Первой лиги 2024/25 «Буковина» заняла 4-е место в Группе А, набрав 20 очков в 14 поединках.
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