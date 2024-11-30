«Ничего критического». Вирт отреагировал на поражение Шахтера в ЛЧ

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» Юрий Вирт прокомментировал поражение «горняков» в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ (2:3):

«Поверьте мне, это очень обидное поражение. Но у «Шахтера» остаются шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Поэтому я вообще не вижу проблем. «Горняки» показали хорошую игру, но где-то «не довезли» до нужного результата. Знаете, я могу процитировать меткие слова Юргена Клоппа: «Мы все прекрасно понимаем, что 98% успеха в футболе – это научиться справляться с неудачами, уметь улыбаться и получать удовольствие от игры на следующий день после поражения.

В поражении от ПСВ нет ничего критического. Да, оно досадное, но команда показала очень хороший футбол. Надо поднять голову и работать дальше. Скоро решающие матчи в Лиге чемпионов, не надо зацикливаться на этой неудаче, а сделать анализ и с улыбкой продолжать работать».