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  4. «Ничего критического». Вирт отреагировал на поражение Шахтера в ЛЧ
Лига чемпионов
30 ноября 2024, 14:04 |
157
0

«Ничего критического». Вирт отреагировал на поражение Шахтера в ЛЧ

Бывший вратарь горняков прокомментировал результат матча против ПСВ

30 ноября 2024, 14:04 |
157
0
«Ничего критического». Вирт отреагировал на поражение Шахтера в ЛЧ
НК Верес. Юрий Вирт

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» Юрий Вирт прокомментировал поражение «горняков» в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ (2:3):

«Поверьте мне, это очень обидное поражение. Но у «Шахтера» остаются шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Поэтому я вообще не вижу проблем. «Горняки» показали хорошую игру, но где-то «не довезли» до нужного результата. Знаете, я могу процитировать меткие слова Юргена Клоппа: «Мы все прекрасно понимаем, что 98% успеха в футболе – это научиться справляться с неудачами, уметь улыбаться и получать удовольствие от игры на следующий день после поражения.

В поражении от ПСВ нет ничего критического. Да, оно досадное, но команда показала очень хороший футбол. Надо поднять голову и работать дальше. Скоро решающие матчи в Лиге чемпионов, не надо зацикливаться на этой неудаче, а сделать анализ и с улыбкой продолжать работать».

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Дмитро Вербинський Источник: NV.ua
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