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Англия
30 ноября 2024, 12:29 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:34
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0

Больше не нужен. Лидер Манчестер Сити может покинуть клуб летом

Манчестер Сити готов продать Бернарду Силву

30 ноября 2024, 12:29 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:34
701
0
Больше не нужен. Лидер Манчестер Сити может покинуть клуб летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может покинуть клуб летом 2025 года, сообщает Fichajes.

По информации источника, Силва, который был лидером клуба на протяжении долгого времени, перестал приносить ту же пользу, что и раньше, поэтому «Манчестер Сити» готов продать игрока. Португальцем, как сообщает источник, интересуются клубы из Ла Лиги и Серии А.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 30-летнего Силвы в 70 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Силва провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Ранее Гвардиола высказался о своих планах в клубе.

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Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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