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Украина. Первая лига
30 ноября 2024, 12:16 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:36
423
0

Клуб Первой лиги разорвал контракты с двумя футболистами

Иван Будняк и Виталий Фарасеенко покинули «Буковину»

30 ноября 2024, 12:16 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:36
423
0
Клуб Первой лиги разорвал контракты с двумя футболистами
ФК Буковина

Клуб Первой лиги «Буковина» (Черновцы) прекратил сотрудничество с двумя игроками по обоюдному согласию сторон.

Команду покинули фланговые полузащитники – 25-летний Иван Будняк и 21-летний Виталий Фарасеенко.

Будняк прибыл в Черновцы в январе 2024 года. С тех пор сыграл за основную команду 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Фарасеенко присоединился к клубу в августе 2022 года. В составе «Буковины» провел 43 поединка – на его счету 4 гола и 2 результативные передачи.

ФК «Буковина» поблагодарил футболистов за сотрудничество и вклад в развитие команды, а также пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Клуб из Черновцов занимает четвертое место в группе А Первой лиги Украины – в активе «Буковины» 20 баллов.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы расторжение контракта
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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