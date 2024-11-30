Клуб Первой лиги разорвал контракты с двумя футболистами
Иван Будняк и Виталий Фарасеенко покинули «Буковину»
Клуб Первой лиги «Буковина» (Черновцы) прекратил сотрудничество с двумя игроками по обоюдному согласию сторон.
Команду покинули фланговые полузащитники – 25-летний Иван Будняк и 21-летний Виталий Фарасеенко.
Будняк прибыл в Черновцы в январе 2024 года. С тех пор сыграл за основную команду 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Фарасеенко присоединился к клубу в августе 2022 года. В составе «Буковины» провел 43 поединка – на его счету 4 гола и 2 результативные передачи.
ФК «Буковина» поблагодарил футболистов за сотрудничество и вклад в развитие команды, а также пожелал успехов в дальнейшей карьере.
Клуб из Черновцов занимает четвертое место в группе А Первой лиги Украины – в активе «Буковины» 20 баллов.
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