Испания30 ноября 2024, 11:50 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:39
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Реал Овьедо – Уэска – 0:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 17-го тура Сегунды
30 ноября 2024, 11:50 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:39
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29 ноября в рамках 17-го тура Сегунды «Реал Овьедо» принимал «Уэску».
Игра завершилась победой «Уэски» со счётом 3:0.
Сегунда. 17 тур. 29 ноября
«Реал Овьедо» – «Уэска» – 0:3
Голы: Энрич 15, 48, Муньос, 81
Видеообзор матча:
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