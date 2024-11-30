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Испания
30 ноября 2024, 11:50 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:39
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0

Реал Овьедо – Уэска – 0:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17-го тура Сегунды

30 ноября 2024, 11:50 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:39
40
0
Реал Овьедо – Уэска – 0:3. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября в рамках 17-го тура Сегунды «Реал Овьедо» принимал «Уэску».

Игра завершилась победой «Уэски» со счётом 3:0.

Сегунда. 17 тур. 29 ноября

«Реал Овьедо» – «Уэска» – 0:3

Голы: Энрич 15, 48, Муньос, 81

Видеообзор матча:

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Овьедо Уэска Сегунда чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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