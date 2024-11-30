Украина. Премьер лига30 ноября 2024, 11:51 |
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ЛНЗ – Верес. Стали известны стартовые составы
Матч 15-го тура УПЛ начнется в 13:00 по киевскому времени
30 ноября 2024, 11:51 |
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В субботу, 30 ноября, в 13:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги.
Черкасский ЛНЗ будет принимать «Верес» из Ровно.
Главные тренеры определились со стартовыми составами.
Стали известны стартовые составы на матч ЛНЗ – Верес
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