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  4. ЛНЗ – Верес. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 11:51 |
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0

ЛНЗ – Верес. Стали известны стартовые составы

Матч 15-го тура УПЛ начнется в 13:00 по киевскому времени

30 ноября 2024, 11:51 |
180
0
ЛНЗ – Верес. Стали известны стартовые составы
УПЛ

В субботу, 30 ноября, в 13:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

Черкасский ЛНЗ будет принимать «Верес» из Ровно.

Главные тренеры определились со стартовыми составами.

Стали известны стартовые составы на матч ЛНЗ – Верес

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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