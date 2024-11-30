Первый трансфер Аморима в МЮ? Одноклубник Трубина может перейти в АПЛ
Томаш Араужу может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед
Португальский центрбек «Бенфики» Томаш Араужу может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.
По информации источника, главный тренер английского клуба Рубен Аморим лично заинтересован в подписании защитника. «Бенфика» не хочет отпускать своего игрока меньше, чем за 50 миллионов евро.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего Араужу в 15 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
В нынешнем сезоне Араужу провел за «Бенфику» во всех турнирах 13 матчей, в которых отметился голевой передачей 1 раз.
Ранее сообщалось, что центрбеком интересуются «Челси» и «Арсенал».
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