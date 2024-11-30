Первый трансфер Аморима в МЮ? Одноклубник Трубина может перейти в АПЛ

Португальский центрбек «Бенфики» Томаш Араужу может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер английского клуба Рубен Аморим лично заинтересован в подписании защитника. «Бенфика» не хочет отпускать своего игрока меньше, чем за 50 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего Араужу в 15 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Араужу провел за «Бенфику» во всех турнирах 13 матчей, в которых отметился голевой передачей 1 раз.

Ранее сообщалось, что центрбеком интересуются «Челси» и «Арсенал».