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Англия
30 ноября 2024, 11:40 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:39
470
0

Первый трансфер Аморима в МЮ? Одноклубник Трубина может перейти в АПЛ

Томаш Араужу может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед

30 ноября 2024, 11:40 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:39
470
0
Первый трансфер Аморима в МЮ? Одноклубник Трубина может перейти в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Араужу

Португальский центрбек «Бенфики» Томаш Араужу может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер английского клуба Рубен Аморим лично заинтересован в подписании защитника. «Бенфика» не хочет отпускать своего игрока меньше, чем за 50 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего Араужу в 15 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Араужу провел за «Бенфику» во всех турнирах 13 матчей, в которых отметился голевой передачей 1 раз.

Ранее сообщалось, что центрбеком интересуются «Челси» и «Арсенал».

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Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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