Лукас ТЕЙЛОР: «Никому не нравится проходить через такую ситуацию»
Защитник «Полесья» поделился ожиданиями от матча с «Кривбассом»
Защитник житомирского «Полесья» Лукас Тейлор поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против «Кривбасса».
– У команды впереди непростая неделя, учитывая логистические передвижения. Сначала Кривой Рог, затем Львов, готова ли команда к этому и как это влияет на вас?
– Думаю, что да. Но мы в отличной физической форме. Да, у нас впереди непростая неделя, две сложные игры на выезде, но, повторюсь, мы в отличной физической форме, и я думаю, что мы можем выиграть обе игры.
– Наверное у «Кривбасса» будет двойная мотивация, учитывая результат кубкового поединка. Как ты считаешь, эта игра будет отличаться по стилю от кубковой?
– Это будет более тяжелая игра, потому что мы играем у них дома. Плюс у них будет дополнительная мотивация, ведь они проиграли нам в Кубке. Но это футбол. Если мы хотим достичь своих целей, мы должны хорошо играть как дома, так и на выезде.
– Наверное самое главное, чтобы эта игра не длилась 2 дня, как это было в прошлом сезоне?
– Конечно, никому не нравится проходить через такую ситуацию. Надеемся, что этого не произойдет. Такие паузы не на пользу, ни нам, ни «Кривбассу». Но мы в равных условиях.
Матч «Кривбасс» – «Полесье» состоится 30 ноября в 15:30 по киевскому времени.
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