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  4. Лукас ТЕЙЛОР: «Никому не нравится проходить через такую ​​ситуацию»
Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 12:58 |
66
0

Лукас ТЕЙЛОР: «Никому не нравится проходить через такую ​​ситуацию»

Защитник «Полесья» поделился ожиданиями от матча с «Кривбассом»

30 ноября 2024, 12:58 |
66
0
Лукас ТЕЙЛОР: «Никому не нравится проходить через такую ​​ситуацию»
ФК Полесье. Лукас Тейлор

Защитник житомирского «Полесья» Лукас Тейлор поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против «Кривбасса».

– У команды впереди непростая неделя, учитывая логистические передвижения. Сначала Кривой Рог, затем Львов, готова ли команда к этому и как это влияет на вас?

– Думаю, что да. Но мы в отличной физической форме. Да, у нас впереди непростая неделя, две сложные игры на выезде, но, повторюсь, мы в отличной физической форме, и я думаю, что мы можем выиграть обе игры.

– Наверное у «Кривбасса» будет двойная мотивация, учитывая результат кубкового поединка. Как ты считаешь, эта игра будет отличаться по стилю от кубковой?

– Это будет более тяжелая игра, потому что мы играем у них дома. Плюс у них будет дополнительная мотивация, ведь они проиграли нам в Кубке. Но это футбол. Если мы хотим достичь своих целей, мы должны хорошо играть как дома, так и на выезде.

– Наверное самое главное, чтобы эта игра не длилась 2 дня, как это было в прошлом сезоне?

– Конечно, никому не нравится проходить через такую ситуацию. Надеемся, что этого не произойдет. Такие паузы не на пользу, ни нам, ни «Кривбассу». Но мы в равных условиях.

Матч «Кривбасс» – «Полесье» состоится 30 ноября в 15:30 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Кривбасс Лукас Тейлор
Дмитро Вербинський Источник: ФК Полесье
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