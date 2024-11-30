Жоао ВИАЛЛЕ: «Предыдущую страницу уже пролистали»

Защитник житомирского «Полесья» Жоао Виалле поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против «Кривбасса».

– Мы сосредоточены на следующей игре, предыдущую страницу уже перевернули. Нам очень нужна победа. Получить три очка – крайне важно. Поэтому, мы полностью сосредоточены только на этом. С такой задачей и едем в Кривой Рог. Я думаю, что эта игра, как и кубковая, будет тяжелая. Но надеюсь, что мы сможем добыть такой же победный результат.

– Как ты думаешь, будет ли игра «Кривбасса» кардинально отличаться от той что была в кубке?

– Конечно, они будут стремиться к реваншу. Однако мы будем стараться не допустить этого. «Кривбасс» очень сильный. Они быстрые в контратаках. Это очень квалифицированная команда, хорошо тренированная. Но я верю в нашу команду, верю в нашу работу и знаю, что нам по силам их победить.

Матч «Кривбасс» – «Полесье» состоится 30 ноября в 15:30 по киевскому времени.