Легионер ЛНЗ удивил заявлением по поводу тренера, сравнив Дулуба и Карраско

Легионер ЛНЗ Мухаррем Яшари откровенно сравнил бывшего наставника «фиолетовых» Олега Дулуба и нынешнего – Андреса Карраско. Футболист заявил, что не почувствовал особой разницы.

«Мне нравятся и Дулуб, и Карраско, я не имею права выделять кого-то одного. Могу сказать, что для меня Карраско означает очень хорошую тактику, и мы сыграли очень хорошие игры, которые можно долго вспоминать», – сказал Яшари.

Олег Дулуб покинул черкасскую команду с завершением в прошлом сезоне. Под его руководством «фиолетовые» заняли 7 строчку турнирной таблицы.

Сейчас команду возглавляет Андрес Карраско. ЛНЗ находится на седьмой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ может уволить Карраско без компенсации.