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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 11:31 | Обновлено 30 ноября 2024, 11:33
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Легионер ЛНЗ удивил заявлением по поводу тренера, сравнив Дулуба и Карраско

Мухаррем Яшари заявил, что ему нравилось работать с Олегом Дулубом

30 ноября 2024, 11:31 | Обновлено 30 ноября 2024, 11:33
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Легионер ЛНЗ удивил заявлением по поводу тренера, сравнив Дулуба и Карраско
Getty Images/Global Images Ukraine. Мухаррем Яшари

Легионер ЛНЗ Мухаррем Яшари откровенно сравнил бывшего наставника «фиолетовых» Олега Дулуба и нынешнего – Андреса Карраско. Футболист заявил, что не почувствовал особой разницы.

«Мне нравятся и Дулуб, и Карраско, я не имею права выделять кого-то одного. Могу сказать, что для меня Карраско означает очень хорошую тактику, и мы сыграли очень хорошие игры, которые можно долго вспоминать», – сказал Яшари.

Олег Дулуб покинул черкасскую команду с завершением в прошлом сезоне. Под его руководством «фиолетовые» заняли 7 строчку турнирной таблицы.

Сейчас команду возглавляет Андрес Карраско. ЛНЗ находится на седьмой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ может уволить Карраско без компенсации.

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Мухаррем Яшари Олег Дулуб Андрес Карраско ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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