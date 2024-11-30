Легионер ЛНЗ удивил заявлением по поводу тренера, сравнив Дулуба и Карраско
Мухаррем Яшари заявил, что ему нравилось работать с Олегом Дулубом
Легионер ЛНЗ Мухаррем Яшари откровенно сравнил бывшего наставника «фиолетовых» Олега Дулуба и нынешнего – Андреса Карраско. Футболист заявил, что не почувствовал особой разницы.
«Мне нравятся и Дулуб, и Карраско, я не имею права выделять кого-то одного. Могу сказать, что для меня Карраско означает очень хорошую тактику, и мы сыграли очень хорошие игры, которые можно долго вспоминать», – сказал Яшари.
Олег Дулуб покинул черкасскую команду с завершением в прошлом сезоне. Под его руководством «фиолетовые» заняли 7 строчку турнирной таблицы.
Сейчас команду возглавляет Андрес Карраско. ЛНЗ находится на седьмой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ может уволить Карраско без компенсации.
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