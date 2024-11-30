«Нас там нет». Энцо Мареска – о борьбе за титул АПЛ

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о борьбе за титул Английской Премьер-лиги в сезоне 2024/25:

«Нет. Мы не участвуем в борьбе за титул, я много раз говорил. Мне не нравится давление. Мне не хотелось это признавать, но нас там нет.

Арсенал опережает нас, Манчестер Сити опережает нас, Ливерпуль опережает нас. Важно то, что мы улучшаем игру за игрой, а потом увидим. Сити проиграл три раза подряд, но остался вторым. Арсенал там. Ливерпуль работает фантастически».

В турнирной таблице АПЛ «Челси», имея в своем активе 22 очка, занимает четвертое место. Лидером Английской Премьер-лиги является «Ливерпуль», который набрал 31 очко.

В 15-м туре АПЛ «Челси» будет принимать «Астон Виллу» 1 декабря в 15:30.