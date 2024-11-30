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30 ноября 2024, 10:51 | Обновлено 30 ноября 2024, 11:43
954
1

ВИДЕО. Русскоязычные песни и Лебединое озеро: корпоратив ЮКСА со скандалом

Клуб Первой лиги провел корпоратив, который стал обсуждаемым в соцсетях и не только

30 ноября 2024, 10:51 | Обновлено 30 ноября 2024, 11:43
954
1
ВИДЕО. Русскоязычные песни и Лебединое озеро: корпоратив ЮКСА со скандалом
Instagram. Футболисты ЮКСА

Футбольный клуб «ЮКСА» Тарасовка угодил в скандал после того, как были опубликованы видео с корпоратива команды.

Об этом пишет издание Yesport.

Видео с корпоратива опубликовала жена одного из футболистов команды – Катерина Сытникова – жена экс-футболиста «Черноморца» Никиты Сытникова, который сейчас играет за ЮКСА.

Футболисты станцевали пародию на «Лебединое озеро» и исполнили русскоязычную версию песни «Ляписа Трубецкого - Воины света» – за это ребятам досталось в соцсетях.

Клуб идёт на 4-м месте в группе В Первой Лиги.

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видео lifestyle ЮКСА Тарасовка чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео-реклама
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 1
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KOT
Так Ляпис не русская группа, да и они перевели эту же песню на укр язык, в чем претензия? Мовний патруль не спить і не дай боже сказати щось не по українські відразу запишуть в зрадників. Можеш красти мільярди лише надінь вишиванку і говори укр мовою, все пробачать, ось наші реалії 
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