ВИДЕО. Русскоязычные песни и Лебединое озеро: корпоратив ЮКСА со скандалом

Футбольный клуб «ЮКСА» Тарасовка угодил в скандал после того, как были опубликованы видео с корпоратива команды.

Об этом пишет издание Yesport.

Видео с корпоратива опубликовала жена одного из футболистов команды – Катерина Сытникова – жена экс-футболиста «Черноморца» Никиты Сытникова, который сейчас играет за ЮКСА.

Футболисты станцевали пародию на «Лебединое озеро» и исполнили русскоязычную версию песни «Ляписа Трубецкого - Воины света» – за это ребятам досталось в соцсетях.

Клуб идёт на 4-м месте в группе В Первой Лиги.