Бавария нашла замену Дэвису. Звезда Милана может перейти в Бундеслигу

Французский фулбек «Милана» Тео Эрнандес может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство немецкого клуба видит в Эрнандесе замену звездному защитнику Альфонсо Дэвису, который может перейти в «Реал» в ближайшее время.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего игрока в 60 миллионов евро. Контракт защитника с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Эрнандес провел за «Милан» во всех турнирах 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Эрнандесом интересуется «Манчестер Юнайтед».