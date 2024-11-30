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  4. Бавария нашла замену Дэвису. Звезда Милана может перейти в Бундеслигу
Германия
30 ноября 2024, 10:42 | Обновлено 30 ноября 2024, 11:45
307
1

Бавария нашла замену Дэвису. Звезда Милана может перейти в Бундеслигу

«Бавария» интересуется Тео Эрнандесом

30 ноября 2024, 10:42 | Обновлено 30 ноября 2024, 11:45
307
1
Бавария нашла замену Дэвису. Звезда Милана может перейти в Бундеслигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

Французский фулбек «Милана» Тео Эрнандес может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство немецкого клуба видит в Эрнандесе замену звездному защитнику Альфонсо Дэвису, который может перейти в «Реал» в ближайшее время.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего игрока в 60 миллионов евро. Контракт защитника с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Эрнандес провел за «Милан» во всех турнирах 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Эрнандесом интересуется «Манчестер Юнайтед».

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Тео Эрнандес Милан Бавария трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A Альфонсо Дэвис Серия A чемпионат Италии по футболу
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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Saar
Мілан не віддасть. І правильно зробить.
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