Бавария нашла замену Дэвису. Звезда Милана может перейти в Бундеслигу
«Бавария» интересуется Тео Эрнандесом
Французский фулбек «Милана» Тео Эрнандес может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Fichajes.
По информации источника, руководство немецкого клуба видит в Эрнандесе замену звездному защитнику Альфонсо Дэвису, который может перейти в «Реал» в ближайшее время.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего игрока в 60 миллионов евро. Контракт защитника с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне Эрнандес провел за «Милан» во всех турнирах 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Эрнандесом интересуется «Манчестер Юнайтед».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 30 ноября в 15:00 по Киеву
Забитым мячом отличился Иван Лосенко