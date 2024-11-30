Легионер ЛНЗ вспомнил дебютный гол за сборную Косово. Что сказал?

Легионер ЛНЗ Мухаррем Яшари, выступающий за сборную Косово, забил дебютный гол за свою национальную команду в Лиге наций – Яшари принес победу косоварам над национальной командой Литвы (1:0).

– Поздравляем вас с дебютным голом за сборную Косово. Он сразу победный! Как игралось в матче с Литвой?

– Спасибо! Конечно, я очень рад, что забил свой первый гол, но больше рад победе.

– Вы отыграли 45 минут и в компенсированное время первого тайма получили красную карточку. Ваши ощущения?

– Прежде всего, переживал за нашу сборную. Благодарен товарищам по команде за то, что они привели матч к победе. Я боролся за мяч, досадно, что вышел в тот момент фол. Надеюсь, все хорошо с соперником из Литвы. Я всегда желаю играть за сборную Косово, поэтому хочу и в дальнейшем быть полезным.

– Как вас поздравили в команде с голом?

– Я должен сказать своим товарищам по команде спасибо за все, потому что они помогли мне забить и сборной – выиграть эту игру. А поздравления… Мы все вместе как проигрываем, так и побеждаем. И победу вместе отметили, как одна команда.

– Отличается ли ваша роль в сборной Косово от той, которую вы играете в ЛНЗ?

– Бывает, что роли совпадают. Но в ноябре – нет. Я действовал в сборной Косово на позиции левого вингера в двух матчах, и это была очень хорошая игра с моей стороны. Конечно, я знаю, как действовать на 3-4 позициях в тактических схемах. Это мне помогает, ведь в ЛНЗ я играю центрального полузащитника – иногда атакующего, иногда оборонительного плана, – сказал Мухаррем.

Сборной Косово засчитали техническое поражение в матче против Румынии, которое возглавляет бывший наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу. Национальная команда Косово заняла второе место в своем квартете Лиги наций.