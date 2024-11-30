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Премьер-лига
Александрия
01.12.2024 13:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 11:04 |
62
1

Александрия – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 декабря в 13:00 состоится матч 15-го тура УПЛ

30 ноября 2024, 11:04 |
62
1
Александрия – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 1 декабря, в 13:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе «Ника» в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Александрия – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Александрия Черноморец Одесса Александрия - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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alex belogubko
ЧО не чего хорошего у вас с Бабичем не будет --убирайте его  хватит ему вешать лапшу на уши --он позорит Одессу и сидит --нет совести
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