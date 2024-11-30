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30 ноября 2024, 08:12 |
495
0

ВИДЕО. Лунин с женой прогулялись на презентацию Louis Vuitton. Что купили?

Жена украинского голкипера показала бекстейдж

30 ноября 2024, 08:12 |
495
0
ВИДЕО. Лунин с женой прогулялись на презентацию Louis Vuitton. Что купили?
Instagram. Андрей и Анастасия Лунины

Жена вратаря сборной Украины и мадридского «Реала» Андрея Лунина, Анастасия, показала мадридские будни семейства.

Украинская пара прогулялась на презентацию новой коллекции «Louis Vuitton» в luxury-районе Мадрида «Serrano».

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Анастасия погрузила своих фолловеров в атмосферу роскоши и гламура столицы Испании и показала, как происходят такие мероприятия.

Украинскую красавицу заинтересовали сумочки мирового бренда, и пара покинула мероприятие, приобретя одну из новых сумочек.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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