Александрия приглашала на просмотр игрока тернопольской Нивы

Клуб Александрия, один из лидеров УПЛ, провел пересмотр 24-летнего нападающего Андрея Ризныка, который играет за Ниву Тернополь, сообщает Камон, Плей.

В нынешнем сезоне игрок демонстрирует высокий уровень результативности, отличившись 7 голами в 10 матчах Первой лиги.

Подпишет ли Александрия полноценный контракт с футболистом, пока неизвестно. Вместе с тем сообщается, что клуб активно работает над трансфером левого вингера, однако основное внимание направлено на потенциальных кандидатов из зарубежных команд.

Александрия продолжает бороться за топ-места в УПЛ и ищет возможности для усиления состава для весенней части сезона.