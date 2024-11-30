Александрия приглашала на просмотр игрока тернопольской Нивы
24-летний форвард Андрей Ризнык феерит в Первой лиге
Клуб Александрия, один из лидеров УПЛ, провел пересмотр 24-летнего нападающего Андрея Ризныка, который играет за Ниву Тернополь, сообщает Камон, Плей.
В нынешнем сезоне игрок демонстрирует высокий уровень результативности, отличившись 7 голами в 10 матчах Первой лиги.
Подпишет ли Александрия полноценный контракт с футболистом, пока неизвестно. Вместе с тем сообщается, что клуб активно работает над трансфером левого вингера, однако основное внимание направлено на потенциальных кандидатов из зарубежных команд.
Александрия продолжает бороться за топ-места в УПЛ и ищет возможности для усиления состава для весенней части сезона.
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