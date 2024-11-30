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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 06:23 | Обновлено 30 ноября 2024, 08:04
107
0

Александрия приглашала на просмотр игрока тернопольской Нивы

24-летний форвард Андрей Ризнык феерит в Первой лиге

30 ноября 2024, 06:23 | Обновлено 30 ноября 2024, 08:04
107
0
Александрия приглашала на просмотр игрока тернопольской Нивы
ФК Нива Тернополь. Андрей Ризнык

Клуб Александрия, один из лидеров УПЛ, провел пересмотр 24-летнего нападающего Андрея Ризныка, который играет за Ниву Тернополь, сообщает Камон, Плей.

В нынешнем сезоне игрок демонстрирует высокий уровень результативности, отличившись 7 голами в 10 матчах Первой лиги.

Подпишет ли Александрия полноценный контракт с футболистом, пока неизвестно. Вместе с тем сообщается, что клуб активно работает над трансфером левого вингера, однако основное внимание направлено на потенциальных кандидатов из зарубежных команд.

Александрия продолжает бороться за топ-места в УПЛ и ищет возможности для усиления состава для весенней части сезона.

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Александрия Нива Тернополь Андрей Ризнык трансферы трансферы УПЛ просмотр игроков Первая лига Украины
Николай Степанов Источник: Telegram
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