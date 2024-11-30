ФОТО. Почему она похожа на Шакиру? Пике засветил свою новую девушку
Жерар Пике вновь появился на публике со своей новой любовью
Экс-футболист «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике вчера присутствовал на гала-вечере в честь 125-летия каталонского клуба.
Прибыл он не один, а в компании своей новой девушки – 25-летней Клары Чиа Марти.
В последний раз пара публично выходила в свет на Гран-при Испании в июле.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Девушка собрала восхитительные комплименты своей красотой, и многие задавались вопросом, почему рядом с Жераром сидит «новая Шакира»:
«Почему она выглядит как Шакира?», – написал один из болельщиков.
«Она хочет всё больше быть похожей на Шакиру», – подметила одна из девушек.
«Бро просто нашел «Шакиру помоложе»», – заключил третий фан.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-защитник киевского клуба встал на защиту команды после 5-го поражения в ЛЕ
Игорь Цыганык считает, что киевской команде нужно подтягивать молодежь