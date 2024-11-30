ФОТО. Почему она похожа на Шакиру? Пике засветил свою новую девушку

Экс-футболист «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике вчера присутствовал на гала-вечере в честь 125-летия каталонского клуба.

Прибыл он не один, а в компании своей новой девушки – 25-летней Клары Чиа Марти.

В последний раз пара публично выходила в свет на Гран-при Испании в июле.

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Девушка собрала восхитительные комплименты своей красотой, и многие задавались вопросом, почему рядом с Жераром сидит «новая Шакира»:

«Почему она выглядит как Шакира?», – написал один из болельщиков.

«Она хочет всё больше быть похожей на Шакиру», – подметила одна из девушек.

«Бро просто нашел «Шакиру помоложе»», – заключил третий фан.