ФОТО. Сексуальная фотосессия девушки Анатолия Трубина. Откровенные кадры
Марина Галаган роздала огня...
Девушка голкипера сборной Украины и «Бенфики» Анатолия Трубина – Марина Галаган – опубликовала результаты роскошного фотосет на своей странице в Instagram.
Красавица предстала в достаточно откровенном образе, частично оголив своё тело.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Вышло сногсшибательно, что подтвердило множество хвалебных комментариев под постом:
«😨🔥❤️❤️❤️❤️❤️», – так отреагировал Анатолий Трубин.
«Вау, какая красивая 💔!», «Королева 🙏🏿💔», «Невероятная 😍», – фолловеры были впечатлены увиденным:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный аргентинец выделил «Челси»
Украинский вингер помог «Челси» победить в матче четвертого тура