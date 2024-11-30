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30 ноября 2024, 07:10 | Обновлено 30 ноября 2024, 07:39
2710
0

ФОТО. Сексуальная фотосессия девушки Анатолия Трубина. Откровенные кадры

Марина Галаган роздала огня...

30 ноября 2024, 07:10 | Обновлено 30 ноября 2024, 07:39
2710
0
ФОТО. Сексуальная фотосессия девушки Анатолия Трубина. Откровенные кадры
Instagram. Марина Галаган

Девушка голкипера сборной Украины и «Бенфики» Анатолия ТрубинаМарина Галаган – опубликовала результаты роскошного фотосет на своей странице в Instagram.

Красавица предстала в достаточно откровенном образе, частично оголив своё тело.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Вышло сногсшибательно, что подтвердило множество хвалебных комментариев под постом:

«😨🔥❤️❤️❤️❤️❤️», – так отреагировал Анатолий Трубин.

«Вау, какая красивая 💔!», «Королева 🙏🏿💔», «Невероятная 😍», – фолловеры были впечатлены увиденным:

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Марина Галаган Анатолий Трубин Бенфика сборная Украины по футболу фото lifestyle чемпионат Португалии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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