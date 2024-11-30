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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 04:39 | Обновлено 30 ноября 2024, 05:33
350
0

Кто рассудит матчи Шахтера и Динамо? Назначения судей на 15-й тур УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц

30 ноября 2024, 04:39 | Обновлено 30 ноября 2024, 05:33
350
0
Кто рассудит матчи Шахтера и Динамо? Назначения судей на 15-й тур УПЛ
УАФ. Роман Блавацкий

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.

Определены судейские бригады на матчи 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Поединки 15-го тура пройдут с 29 ноября по 2 декабря.

Роман Блавацкий назначен на матч между Колосом и Динамо.

Виктор Копиевский будет обслуживать игру Шахтера и Руха.

УПЛ. 15-й тур

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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