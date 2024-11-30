Украина. Премьер лига30 ноября 2024, 04:39 | Обновлено 30 ноября 2024, 05:33
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Кто рассудит матчи Шахтера и Динамо? Назначения судей на 15-й тур УПЛ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц
30 ноября 2024, 04:39 | Обновлено 30 ноября 2024, 05:33
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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.
Определены судейские бригады на матчи 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Поединки 15-го тура пройдут с 29 ноября по 2 декабря.
Роман Блавацкий назначен на матч между Колосом и Динамо.
Виктор Копиевский будет обслуживать игру Шахтера и Руха.
УПЛ. 15-й тур
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