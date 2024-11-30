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Чемпионат Франции
Реймс
29.11.2024 21:45 – FT 0 : 2
Ланс
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Франция
30 ноября 2024, 05:05 | Обновлено 30 ноября 2024, 05:44
39
0

Ланс на выезде переиграл Реймс и вошел в зону еврокубков Лиги 1

Голы у гостей забили Адриен Томассон и М'Бала Нзола

30 ноября 2024, 05:05 | Обновлено 30 ноября 2024, 05:44
39
0
Ланс на выезде переиграл Реймс и вошел в зону еврокубков Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 15-го тура Лиги 1 Ланс одержал уверенную победу над Реймсом на выезде со счетом 2:0.

Первый гол был забит на 25-й минуте усилиями Адриена Томассона.

На 60-й минуте М'Бала Нзола удвоил преимущество Ланса, забив после точной передачи Анжело Фульжини.

Ланс благодаря этой победе вышел на 6-е место (20 очков), а Реймс занимает 9-ю позицию (18 пунктов).

Лига 1. 15-й тур. 29 ноября

Реймс – Ланс – 0:2

Голы: Томасон, 25, Нзола, 61

Видео голов и обзор матча

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Ланс).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Томассон (Ланс).
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Реймс Ланс видео голов и обзор чемпионат Франции по футболу М’Бала Нзола
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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