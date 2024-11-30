Франция30 ноября 2024, 05:05 | Обновлено 30 ноября 2024, 05:44
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Ланс на выезде переиграл Реймс и вошел в зону еврокубков Лиги 1
Голы у гостей забили Адриен Томассон и М'Бала Нзола
30 ноября 2024, 05:05 | Обновлено 30 ноября 2024, 05:44
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В стартовом матче 15-го тура Лиги 1 Ланс одержал уверенную победу над Реймсом на выезде со счетом 2:0.
Первый гол был забит на 25-й минуте усилиями Адриена Томассона.
На 60-й минуте М'Бала Нзола удвоил преимущество Ланса, забив после точной передачи Анжело Фульжини.
Ланс благодаря этой победе вышел на 6-е место (20 очков), а Реймс занимает 9-ю позицию (18 пунктов).
Лига 1. 15-й тур. 29 ноября
Реймс – Ланс – 0:2
Голы: Томасон, 25, Нзола, 61
Видео голов и обзор матча
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Ланс).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Томассон (Ланс).
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