Ланс на выезде переиграл Реймс и вошел в зону еврокубков Лиги 1

В стартовом матче 15-го тура Лиги 1 Ланс одержал уверенную победу над Реймсом на выезде со счетом 2:0.

Первый гол был забит на 25-й минуте усилиями Адриена Томассона.

На 60-й минуте М'Бала Нзола удвоил преимущество Ланса, забив после точной передачи Анжело Фульжини.

Ланс благодаря этой победе вышел на 6-е место (20 очков), а Реймс занимает 9-ю позицию (18 пунктов).

Лига 1. 15-й тур. 29 ноября

Реймс – Ланс – 0:2

Голы: Томасон, 25, Нзола, 61

Видео голов и обзор матча