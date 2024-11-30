01.12.2024 18:00 - : -
Англия30 ноября 2024, 01:38 | Обновлено 30 ноября 2024, 02:07
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Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 декабря в 18:00 матч чемпионата Англии
30 ноября 2024, 01:38 | Обновлено 30 ноября 2024, 02:07
32
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В воскресенье, 1 декабря, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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