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Чемпионат Англии
Ливерпуль
01.12.2024 18:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 ноября 2024, 01:38 | Обновлено 30 ноября 2024, 02:07
32
0

Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 декабря в 18:00 матч чемпионата Англии

30 ноября 2024, 01:38 | Обновлено 30 ноября 2024, 02:07
32
0
Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 декабря, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Манчестер Сити
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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