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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Рух
Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 01:17 |
36
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Рух

1 декабря в 18:00 состоится матч 15-го тура УПЛ

30 ноября 2024, 01:17 |
36
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Рух
УПЛ

В воскресенье, 1 декабря, в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Рух».

Команды встретятся на стадионе «Арене Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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