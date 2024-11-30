Украина. Премьер лига30 ноября 2024, 01:17 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Рух
1 декабря в 18:00 состоится матч 15-го тура УПЛ
30 ноября 2024, 01:17 |
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В воскресенье, 1 декабря, в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Рух».
Команды встретятся на стадионе «Арене Львов» во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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