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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 01:13 | Обновлено 30 ноября 2024, 01:16
29
0

Шахтер – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 декабря в 18:00 состоится матч 15-го тура УПЛ

30 ноября 2024, 01:13 | Обновлено 30 ноября 2024, 01:16
29
0
Шахтер – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 1 декабря, в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Рух».

Команды встретятся на стадионе «Арене Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Шахтер – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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