Украина. Премьер лига30 ноября 2024, 01:07 | Обновлено 30 ноября 2024, 02:09
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Оболонь
30 ноября в 18:00 состоится матч 15-го тура УПЛ
30 ноября 2024, 01:07 | Обновлено 30 ноября 2024, 02:09
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В субботу, 30 ноября, в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Оболонь».
Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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