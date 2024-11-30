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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 01:07 | Обновлено 30 ноября 2024, 02:09
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Оболонь

30 ноября в 18:00 состоится матч 15-го тура УПЛ

30 ноября 2024, 01:07 | Обновлено 30 ноября 2024, 02:09
20
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Оболонь
УПЛ

В субботу, 30 ноября, в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Оболонь».

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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