Левый Берег – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
30 ноября в 18:00 состоится матч 15-го тура УПЛ
В субботу, 30 ноября, в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Оболонь».
Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Левый Берег – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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