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Премьер-лига
Левый Берег
30.11.2024 18:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 01:03 | Обновлено 30 ноября 2024, 02:10
14
0

Левый Берег – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 ноября в 18:00 состоится матч 15-го тура УПЛ

30 ноября 2024, 01:03 | Обновлено 30 ноября 2024, 02:10
14
0
Левый Берег – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 30 ноября, в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Оболонь».

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Левый Берег – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Оболонь Киев Левый Берег Киев Левый Берег - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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