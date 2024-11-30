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Украина. Первая лига
30 ноября 2024, 00:35 | Обновлено 30 ноября 2024, 00:48
35
0

Первая лига. Эпицентр вышел на первое место, Металлист 1925 обыграл Полтаву

Обзор 18-го тура Первой лиги

30 ноября 2024, 00:35 | Обновлено 30 ноября 2024, 00:48
35
0
Первая лига. Эпицентр вышел на первое место, Металлист 1925 обыграл Полтаву
ФК Виктория

С 23-го по 27-е ноября состоялись матчи заключительного 18-го тура первого этапа этого сезона Первой лиги. В пяти встречах было забито 14 мячей. Еще два поединка не состоялось по различным причинам.

«Металлист» обыграл «Прикарпатье» на его поле со счетом 2:1. На гол Василия Француза харьковчане ответили камбэком в виде точных ударов от Егора Абрамова и Геннадия Сынчука.

По примеру слобожанцев победил и «Эпицентр», который встречался с «Подольем» в Хмельницком. Подопечные Сергея Нагорняка к 83-й минуте сделали себе комфортное преимущество после голов Даниила Кравчука и Андрея Липовуза. Коллектив Сергея Ковальца отличился голом престижа уже на 90+3 минуте, когда красную карточку в составе гостей получил Кравчук. Точно за «Подолье» пробил Иван Оробец.

«Минай» оказался сильнее «Буковины», победив с минимальным перевесом 1:0 – закарпатцы распечатали ворота коллектива из Черновцов после автогола Никиты Безуглого.

В центральном матче Группы Б «Полтава» встречалась с «Металлистом 1925». Харьковская команда выиграла выездную встречу со счетом 1:0, благодаря голу бразильца Ари Моуры на 50 минуте.

А вот «Виктория» добилась разгромной победы над ФК ЮКСА со счетом 5:1. На гол капитана команды с Киевской области Дмитрия Махнева хозяева поля ответили дублем Максима Евпака, а также точными ударами Максима Бойко, Руслана Паламаря и Артема Данилюка.

Добавим, что матч «Металлург» – «Диназ» не состоялся, так как команда из Вышгорода не приехала на поединок. Президент ПФЛ Александр Каденко так прокомментировал эту ситуацию: «Есть ряд обстоятельств, по которым они не смогли». К слову, судя по всему, «Диназу» за неявку на матч будет засчитано техническое поражение.

Также не был сыгран поединок «Кремень» – «Мариуполь». Клуб из Кременчуга сообщил о том, что поединок не состоится. Также «Кремень» добавил, что встреча не была сыграна в связи с тяжелым финансовым положением ФСК «Мариуполь» и невозможностью выезда команды на перенесенный матч 18-го тура. Добавим, что ранее игроки ФСК «Мариуполь» отказались выходить на матч 12-го тура Первой Лиги против ЮКСА. Клубу было засчитано техническое поражение 0:3. Согласно регламенту, если команда дважды за сезон не выходит на поле, ее дисквалифицируют из соревнований.

Отметим, что на зимние каникулы лидером Группы А Первой лиги ушел «Эпицентр» с 29 очками в активе. За ним идут «Агробизнес» (28), «Металлист» (22) и «Буковина» (20). В Группе Б четверка лидеров выглядит так: «Кудровка» (31), «Полтава» (29), «Металлист 1925» (29), ЮКСА (28).

Лучшими голеадорами первой части сезона в Первой лиги стали Даниил Кравчук («Эпицентр»), у которого 9 забитых мячей, а также Ари Моура («Металлист 1925») с 8 автографами в воротах соперников.

Группа А Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Эпицентр 14 8 5 1 21 - 7 29
2 Агробизнес 14 9 1 4 16 - 13 28
3 Металлист 14 6 4 4 20 - 11 22
4 Буковина 14 5 5 4 11 - 11 20
5 Нива Тернополь 14 4 4 6 13 - 17 16
6 Минай 14 4 4 6 12 - 20 16
7 Прикарпатье 14 3 4 7 14 - 18 13
8 Подолье 14 1 5 8 9 - 19 8
9 Хуст 0 0 0 0 0 - 0 0
Полная таблица

Первая лига. 18-й тур

Группа А

«Прикарпатье» – «Металлист» – 1:2
Голы: Француз, 25 – Абрамов, 45+1, Сынчук, 66.

«Минай» – «Буковина» – 1:0
Гол: Безуглый, 74 (автогол).

«Подолье» – «Эпицентр» – 1:2
Голы: Оробец, 90+3 – Кравчук, 20, Липовуз, 83.

Удаление: Кравчук, 85 («Эпицентр»).

Группа Б Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кудровка 16 9 4 3 22 - 12 31
2 Металлист 1925 16 8 5 3 21 - 10 29
3 Полтава 16 8 5 3 24 - 14 29
4 ЮКСА 16 8 4 4 31 - 21 28
5 Виктория 16 6 5 5 23 - 12 23
6 ФСК Мариуполь 15 5 3 7 16 - 21 18
7 Металлург Зп 15 3 5 7 12 - 22 14
8 Диназ 15 3 4 8 12 - 25 13
9 Кремень 15 1 3 11 7 - 31 6
Полная таблица

Группа Б

«Полтава» – «Металлист 1925» – 0:1
Гол: Ари Моура, 50.

«Виктория» – ЮКСА – 5:1
Голы: Евпак, 40, 73, Паламар, 55 (с пенальти), Бойко, 75, Данилюк, 89 – Махнев, 62.

«Металлург» – «Диназ» – не состоялся (или перенесен)

«Кремень» – «Мариуполь» – перенесен

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обзор тура Первой лиги
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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