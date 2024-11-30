Первая лига. Эпицентр вышел на первое место, Металлист 1925 обыграл Полтаву
Обзор 18-го тура Первой лиги
С 23-го по 27-е ноября состоялись матчи заключительного 18-го тура первого этапа этого сезона Первой лиги. В пяти встречах было забито 14 мячей. Еще два поединка не состоялось по различным причинам.
«Металлист» обыграл «Прикарпатье» на его поле со счетом 2:1. На гол Василия Француза харьковчане ответили камбэком в виде точных ударов от Егора Абрамова и Геннадия Сынчука.
По примеру слобожанцев победил и «Эпицентр», который встречался с «Подольем» в Хмельницком. Подопечные Сергея Нагорняка к 83-й минуте сделали себе комфортное преимущество после голов Даниила Кравчука и Андрея Липовуза. Коллектив Сергея Ковальца отличился голом престижа уже на 90+3 минуте, когда красную карточку в составе гостей получил Кравчук. Точно за «Подолье» пробил Иван Оробец.
«Минай» оказался сильнее «Буковины», победив с минимальным перевесом 1:0 – закарпатцы распечатали ворота коллектива из Черновцов после автогола Никиты Безуглого.
В центральном матче Группы Б «Полтава» встречалась с «Металлистом 1925». Харьковская команда выиграла выездную встречу со счетом 1:0, благодаря голу бразильца Ари Моуры на 50 минуте.
А вот «Виктория» добилась разгромной победы над ФК ЮКСА со счетом 5:1. На гол капитана команды с Киевской области Дмитрия Махнева хозяева поля ответили дублем Максима Евпака, а также точными ударами Максима Бойко, Руслана Паламаря и Артема Данилюка.
Добавим, что матч «Металлург» – «Диназ» не состоялся, так как команда из Вышгорода не приехала на поединок. Президент ПФЛ Александр Каденко так прокомментировал эту ситуацию: «Есть ряд обстоятельств, по которым они не смогли». К слову, судя по всему, «Диназу» за неявку на матч будет засчитано техническое поражение.
Также не был сыгран поединок «Кремень» – «Мариуполь». Клуб из Кременчуга сообщил о том, что поединок не состоится. Также «Кремень» добавил, что встреча не была сыграна в связи с тяжелым финансовым положением ФСК «Мариуполь» и невозможностью выезда команды на перенесенный матч 18-го тура. Добавим, что ранее игроки ФСК «Мариуполь» отказались выходить на матч 12-го тура Первой Лиги против ЮКСА. Клубу было засчитано техническое поражение 0:3. Согласно регламенту, если команда дважды за сезон не выходит на поле, ее дисквалифицируют из соревнований.
Отметим, что на зимние каникулы лидером Группы А Первой лиги ушел «Эпицентр» с 29 очками в активе. За ним идут «Агробизнес» (28), «Металлист» (22) и «Буковина» (20). В Группе Б четверка лидеров выглядит так: «Кудровка» (31), «Полтава» (29), «Металлист 1925» (29), ЮКСА (28).
Лучшими голеадорами первой части сезона в Первой лиги стали Даниил Кравчук («Эпицентр»), у которого 9 забитых мячей, а также Ари Моура («Металлист 1925») с 8 автографами в воротах соперников.
|Группа А
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Эпицентр
|14
|8
|5
|1
|21 - 7
|29
|2
|Агробизнес
|14
|9
|1
|4
|16 - 13
|28
|3
|Металлист
|14
|6
|4
|4
|20 - 11
|22
|4
|Буковина
|14
|5
|5
|4
|11 - 11
|20
|5
|Нива Тернополь
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|6
|Минай
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|7
|Прикарпатье
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|8
|Подолье
|14
|1
|5
|8
|9 - 19
|8
|9
|Хуст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Первая лига. 18-й тур
Группа А
«Прикарпатье» – «Металлист» – 1:2
Голы: Француз, 25 – Абрамов, 45+1, Сынчук, 66.
«Минай» – «Буковина» – 1:0
Гол: Безуглый, 74 (автогол).
«Подолье» – «Эпицентр» – 1:2
Голы: Оробец, 90+3 – Кравчук, 20, Липовуз, 83.
Удаление: Кравчук, 85 («Эпицентр»).
|Группа Б
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Кудровка
|16
|9
|4
|3
|22 - 12
|31
|2
|Металлист 1925
|16
|8
|5
|3
|21 - 10
|29
|3
|Полтава
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|4
|ЮКСА
|16
|8
|4
|4
|31 - 21
|28
|5
|Виктория
|16
|6
|5
|5
|23 - 12
|23
|6
|ФСК Мариуполь
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|7
|Металлург Зп
|15
|3
|5
|7
|12 - 22
|14
|8
|Диназ
|15
|3
|4
|8
|12 - 25
|13
|9
|Кремень
|15
|1
|3
|11
|7 - 31
|6
Группа Б
«Полтава» – «Металлист 1925» – 0:1
Гол: Ари Моура, 50.
«Виктория» – ЮКСА – 5:1
Голы: Евпак, 40, 73, Паламар, 55 (с пенальти), Бойко, 75, Данилюк, 89 – Махнев, 62.
«Металлург» – «Диназ» – не состоялся (или перенесен)
«Кремень» – «Мариуполь» – перенесен
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