Тотти оценил назначение Раньери на должность наставника Ромы
Франческо верит в успех «волков»
Легендарный капитан римской «Ромы» Франческо Тотти поделился эмоциями после матча "волков" немного английского «Тоттенхэма» в пятом туре основного этапа Лиги Европы.
«Понемногу, но я думаю, что «Рома» медленно восстановится. Вчера была хорошая игра в Лондоне. Я думаю, что мы снова можем стать великой Ромой.
Или Раньери это тот человек, который нам нужен? Мы все знаем о важности этого тренера. Кроме того, он римлянин и фанат «Ромы», он добавляет много положительных вещей.
В следующем году он будет исполнительным директором «Ромы» и будет иметь право голоса и будет решать то, кого звать. Общались ли мы? Еще нет», – сказал Тотти.
Ранее о матче против «Тоттенхэма высказался сам Клаудио Раньери.
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