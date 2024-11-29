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Италия
29 ноября 2024, 21:49 | Обновлено 29 ноября 2024, 21:50
636
0

Тотти оценил назначение Раньери на должность наставника Ромы

Франческо верит в успех «волков»

29 ноября 2024, 21:49 | Обновлено 29 ноября 2024, 21:50
636
0
Тотти оценил назначение Раньери на должность наставника Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Тотти

Легендарный капитан римской «Ромы» Франческо Тотти поделился эмоциями после матча "волков" немного английского «Тоттенхэма» в пятом туре основного этапа Лиги Европы.

«Понемногу, но я думаю, что «Рома» медленно восстановится. Вчера была хорошая игра в Лондоне. Я думаю, что мы снова можем стать великой Ромой.

Или Раньери это тот человек, который нам нужен? Мы все знаем о важности этого тренера. Кроме того, он римлянин и фанат «Ромы», он добавляет много положительных вещей.

В следующем году он будет исполнительным директором «Ромы» и будет иметь право голоса и будет решать то, кого звать. Общались ли мы? Еще нет», – сказал Тотти.

Ранее о матче против «Тоттенхэма высказался сам Клаудио Раньери.

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Франческо Тотти Рома Рим Клаудио Раньери чемпионат Италии по футболу Серия A Лига Европы Тоттенхэм
Олег Вахоцкий Источник: Джанлука Ди Марцио
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