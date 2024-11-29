ВИДЕО. Бэйл спрогнозировал результаты Лиги чемпионов, АПЛ и Ла Лиги

Экс-футболист мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бейл дал свои прогнозы на Лигу чемпионов, АПЛ и Ла Лигу.

По мнению 35-летнего футболиста, Лигу чемпионов выиграет «Реал», а лучшим бомбардиром турнира станет Гарри Кейн; АПЛ выиграет «Ливерпуль», а золотую буту чемпионата получит Эрлинг Холланд; Ла Лигу выиграет все тот же «Реал», а лучшим бомбардиром чемпионата станет Роберт Левандовски. «Золотой мяч» же получит Килиан Мбаппе.