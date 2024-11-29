ВИДЕО. Бэйл спрогнозировал результаты Лиги чемпионов, АПЛ и Ла Лиги
Гарет Бэйл дал прогнозы на главные европейские соревнования
Экс-футболист мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бейл дал свои прогнозы на Лигу чемпионов, АПЛ и Ла Лигу.
По мнению 35-летнего футболиста, Лигу чемпионов выиграет «Реал», а лучшим бомбардиром турнира станет Гарри Кейн; АПЛ выиграет «Ливерпуль», а золотую буту чемпионата получит Эрлинг Холланд; Ла Лигу выиграет все тот же «Реал», а лучшим бомбардиром чемпионата станет Роберт Левандовски. «Золотой мяч» же получит Килиан Мбаппе.
💭🗣️ Gareth Bale's end of season predictions.— CentreGoals. (@centregoals) November 29, 2024
(@footballontnt)
pic.twitter.com/GhL6QyD5KJ
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