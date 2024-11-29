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29 ноября 2024, 21:21 | Обновлено 29 ноября 2024, 21:46
265
1

ВИДЕО. Бэйл спрогнозировал результаты Лиги чемпионов, АПЛ и Ла Лиги

Гарет Бэйл дал прогнозы на главные европейские соревнования

29 ноября 2024, 21:21 | Обновлено 29 ноября 2024, 21:46
265
1
ВИДЕО. Бэйл спрогнозировал результаты Лиги чемпионов, АПЛ и Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Экс-футболист мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бейл дал свои прогнозы на Лигу чемпионов, АПЛ и Ла Лигу.

По мнению 35-летнего футболиста, Лигу чемпионов выиграет «Реал», а лучшим бомбардиром турнира станет Гарри Кейн; АПЛ выиграет «Ливерпуль», а золотую буту чемпионата получит Эрлинг Холланд; Ла Лигу выиграет все тот же «Реал», а лучшим бомбардиром чемпионата станет Роберт Левандовски. «Золотой мяч» же получит Килиан Мбаппе.

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Гарет Бэйл Ливерпуль Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Уэльса по футболу Манчестер Сити Гарри Кейн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Золотой мяч
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Kitten
Ну,на рахунок Мбаппе щось не дуже віриться)
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