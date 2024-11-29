Украинка будет работать судьей на матче плей-офф квалификации Евро-2025

Украинка Светлана Грушко будет ассистентом арбитра в интернациональной судейской бригаде на игре в Португалии.

Первый матч плей-офф отбора женского Евро-2025 Португалия – Чехия состоится 29 ноября в 21:45 в Порту.

Главным арбитром встречи выступит Сильвия Гасперотти, представительница Италии.

Еще одним лайнсменом будет работать ее соотечественница Вероника Мартинелли, а обязанности четвертого арбитра будет исполнять итальянка Мария Маротта.