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Чемпионат Европы
29 ноября 2024, 20:41 | Обновлено 29 ноября 2024, 20:55
161
0

Украинка будет работать судьей на матче плей-офф квалификации Евро-2025

Светлана Грушко получила назначение на игру Португалии с Чехией в Порту

29 ноября 2024, 20:41 | Обновлено 29 ноября 2024, 20:55
161
0
Украинка будет работать судьей на матче плей-офф квалификации Евро-2025
УАФ. Светлана Грушко

Украинка Светлана Грушко будет ассистентом арбитра в интернациональной судейской бригаде на игре в Португалии.

Первый матч плей-офф отбора женского Евро-2025 Португалия – Чехия состоится 29 ноября в 21:45 в Порту.

Главным арбитром встречи выступит Сильвия Гасперотти, представительница Италии.

Еще одним лайнсменом будет работать ее соотечественница Вероника Мартинелли, а обязанности четвертого арбитра будет исполнять итальянка Мария Маротта.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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