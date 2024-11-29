Чемпионат Европы29 ноября 2024, 20:41 | Обновлено 29 ноября 2024, 20:55
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Украинка будет работать судьей на матче плей-офф квалификации Евро-2025
Светлана Грушко получила назначение на игру Португалии с Чехией в Порту
29 ноября 2024, 20:41 | Обновлено 29 ноября 2024, 20:55
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Украинка Светлана Грушко будет ассистентом арбитра в интернациональной судейской бригаде на игре в Португалии.
Первый матч плей-офф отбора женского Евро-2025 Португалия – Чехия состоится 29 ноября в 21:45 в Порту.
Главным арбитром встречи выступит Сильвия Гасперотти, представительница Италии.
Еще одним лайнсменом будет работать ее соотечественница Вероника Мартинелли, а обязанности четвертого арбитра будет исполнять итальянка Мария Маротта.
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