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Сборная УКРАИНЫ
29 ноября 2024, 18:19 | Обновлено 29 ноября 2024, 18:20
191
0

Дорога на Евро. Женские сборные Украины и Бельгии огласили составы

Команды встречаются во втором раунде плей-офф квалификации к женскому Евро

29 ноября 2024, 18:19 | Обновлено 29 ноября 2024, 18:20
191
0
Дорога на Евро. Женские сборные Украины и Бельгии огласили составы
УАФ

29 ноября женская сборная Украины начнет матч второго раунда плей-офф против Бельгии.

Игра начнется в турецкой Анталии, в 19:00 по киевскому времени.

Наставники команд объявили стартовые составы:

Украина: Келюшник, Петрик, Котик, Шматко, Басанская, Семкив, Гирин, Андрухив, Химич, Овдийчук, Кравчук

Бельгия: Лихтфус, Кайман, Тисяк, Кис, Янссен С., Ванхаемермайт, Вулларт, Кассандра, Янссен Д., Ван Керховен, Эрлингс

Сборная Украины победила в первом раунде плей-офф сборную Турции (1:1, 2:0).

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29 ноября состоится матч квалификации Евро между Украиной и Бельгией
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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