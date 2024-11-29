Дорога на Евро. Женские сборные Украины и Бельгии огласили составы

29 ноября женская сборная Украины начнет матч второго раунда плей-офф против Бельгии.

Игра начнется в турецкой Анталии, в 19:00 по киевскому времени.

Наставники команд объявили стартовые составы:

Украина: Келюшник, Петрик, Котик, Шматко, Басанская, Семкив, Гирин, Андрухив, Химич, Овдийчук, Кравчук

Бельгия: Лихтфус, Кайман, Тисяк, Кис, Янссен С., Ванхаемермайт, Вулларт, Кассандра, Янссен Д., Ван Керховен, Эрлингс

Сборная Украины победила в первом раунде плей-офф сборную Турции (1:1, 2:0).