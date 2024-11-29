Сборная УКРАИНЫ29 ноября 2024, 18:19 | Обновлено 29 ноября 2024, 18:20
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Дорога на Евро. Женские сборные Украины и Бельгии огласили составы
Команды встречаются во втором раунде плей-офф квалификации к женскому Евро
29 ноября 2024, 18:19 | Обновлено 29 ноября 2024, 18:20
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29 ноября женская сборная Украины начнет матч второго раунда плей-офф против Бельгии.
Игра начнется в турецкой Анталии, в 19:00 по киевскому времени.
Наставники команд объявили стартовые составы:
Украина: Келюшник, Петрик, Котик, Шматко, Басанская, Семкив, Гирин, Андрухив, Химич, Овдийчук, Кравчук
Бельгия: Лихтфус, Кайман, Тисяк, Кис, Янссен С., Ванхаемермайт, Вулларт, Кассандра, Янссен Д., Ван Керховен, Эрлингс
Сборная Украины победила в первом раунде плей-офф сборную Турции (1:1, 2:0).
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