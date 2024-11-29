ВИДЕО. Вратарь Ингульца отразил 5 пенальти подряд в УПЛ

В пятницу, 29 ноября, в 15:30 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-Лиги 2024/2025, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и «Ингулец».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua.

На 47-й минуте игроки «Ворсклы» заработали пенальти. К точке подошел Александр Скляр, но ему не удалось переиграть голкипера «Ингульца» Алексея Паламарчука.

Кстати, Паламарчук уже отразил 5 пенальти подряд в матчах УПЛ.

ВИДЕО. Паламарчук отбивает пенальти від игрока Ворсклы