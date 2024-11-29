Украина. Премьер лига29 ноября 2024, 17:20 | Обновлено 29 ноября 2024, 17:52
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ВИДЕО. Вратарь Ингульца отразил 5 пенальти подряд в УПЛ
Команда из Петрового встречается с «Ворсклой»
29 ноября 2024, 17:20 | Обновлено 29 ноября 2024, 17:52
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В пятницу, 29 ноября, в 15:30 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-Лиги 2024/2025, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и «Ингулец».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua.
На 47-й минуте игроки «Ворсклы» заработали пенальти. К точке подошел Александр Скляр, но ему не удалось переиграть голкипера «Ингульца» Алексея Паламарчука.
Кстати, Паламарчук уже отразил 5 пенальти подряд в матчах УПЛ.
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