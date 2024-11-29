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  4. «Флагман украинского футбола». Тренер Руха – о матче с Шахтером
Украина. Премьер лига
29 ноября 2024, 16:45 |
151
0

«Флагман украинского футбола». Тренер Руха – о матче с Шахтером

Виталий Пономарев поделился ожиданиями от поединка 15-го тура УПЛ

29 ноября 2024, 16:45 |
151
0
«Флагман украинского футбола». Тренер Руха – о матче с Шахтером
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера»:

«Мы будем играть против сильного соперника, флагмана украинского футбола, который представляет нашу страну в Лиге Чемпионов. Конечно, в тренировочном процессе есть определенные особенности, которые мы готовим к матчу с «Шахтером», но в общем команда работает в своем привычном режиме. «Рух» будет очень мотивирован качественно сыграть против соперника такого уровня. Нам важно проверить свои силы в игре с «Шахтером», поэтому сейчас команда серьезно готовится к тяжелому матчу.

«Рух» перед предыдущим матчем оказался в сложной ситуации и прежде всего это касается психологического состояния игроков. Мы долгое время не побеждали, поэтому для нас было необходимо получить положительный результат в матче с «Левым Берегом», что команда в итоге и сделала. Конечно, хочется, чтобы качество игры также соответствовало победному результату и мы будем работать над этим.

Впереди у нас матчи против сильных команд, но сейчас для «Руха» важен каждый поединок и мы не делаем разницу между грандами и другими командами чемпионата. Как показывает этот сезон, мы можем с одним соперником играть на равных, а можем иногда показывать не лучшую свою игру с другими командами. Поэтому не хочется выделять конкретных соперников, а следует готовиться максимально ответственно к каждому поединку».

Матч «Шахтер» – «Рух» состоится 1 декабря в 18:00 по киевскому времени.

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Виталий Пономарев Рух Львов Шахтер Донецк Шахтер - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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