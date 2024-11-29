Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ингулец на первой минуте матча забил супергол в ворота Ворсклы
Украина. Премьер лига
29 ноября 2024, 16:13 |
2399
1

ВИДЕО. Ингулец на первой минуте матча забил супергол в ворота Ворсклы

Забитым мячом отличился Иван Лосенко

29 ноября 2024, 16:13 |
2399
1
ВИДЕО. Ингулец на первой минуте матча забил супергол в ворота Ворсклы
ФК Ингулец. Иван Лосенко

В пятницу, 29 ноября, в 15:30 проходит матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором встретились полтавская «Ворскла» и «Ингулец».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Гостям удалось открыть счет уже на 20-й секунде поединка, когда суперголом ударом из-за пределов штрафной площадки отметился полузащитник Иван Лосенко.

Интересно, что уже на 14-й минуте поединка «Ингулец» удвоил свое преимущество.

ВИДЕО. Ингулец на первой минуте матча забил супергол в ворота Ворсклы

По теме:
ВИДЕО. Вратарь Ингульца отразил 5 пенальти подряд в УПЛ
«Флагман украинского футбола». Тренер Руха – о матче с Шахтером
Омония – Легия – 0:3. Победа поляков в гостях. Видео голов и обзор матча
Иван Лосенко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ингулец Ворскла - Ингулец видео голов и обзор
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
Футбол | 29 ноября 2024, 05:54 0
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом

Михаил пробил точно в девятку ворот

«Ситуация, в которую попадает очень часто». В Италии нашли проблему Довбика
Футбол | 29 ноября 2024, 16:20 2
«Ситуация, в которую попадает очень часто». В Италии нашли проблему Довбика
«Ситуация, в которую попадает очень часто». В Италии нашли проблему Довбика

Украинского нападающего «Ромы» раскритиковали за матч против «Тоттенхэма»

«Не делать, как Ахметов». Леоненко дал совет Буткевичу
Футбол | 29.11.2024, 09:38
«Не делать, как Ахметов». Леоненко дал совет Буткевичу
«Не делать, как Ахметов». Леоненко дал совет Буткевичу
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
Футбол | 28.11.2024, 21:38
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
Есть ли еще шансы у Динамо? Итоги 5-го тура и турнирная таблица Лиги Европы
Футбол | 29.11.2024, 06:23
Есть ли еще шансы у Динамо? Итоги 5-го тура и турнирная таблица Лиги Европы
Есть ли еще шансы у Динамо? Итоги 5-го тура и турнирная таблица Лиги Европы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Main
👏
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезда Реала обратился к Мбаппе после матча с Ливерпулем в Лиге чемпионов
Звезда Реала обратился к Мбаппе после матча с Ливерпулем в Лиге чемпионов
28.11.2024, 14:36
Футбол
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
28.11.2024, 00:15 4
Футбол
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
28.11.2024, 06:31
Футбол
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
28.11.2024, 21:42 5
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
28.11.2024, 21:31 1
Футбол
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
27.11.2024, 23:56 349
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем