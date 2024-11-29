ВИДЕО. Ингулец на первой минуте матча забил супергол в ворота Ворсклы
Забитым мячом отличился Иван Лосенко
В пятницу, 29 ноября, в 15:30 проходит матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором встретились полтавская «Ворскла» и «Ингулец».
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Гостям удалось открыть счет уже на 20-й секунде поединка, когда суперголом ударом из-за пределов штрафной площадки отметился полузащитник Иван Лосенко.
Интересно, что уже на 14-й минуте поединка «Ингулец» удвоил свое преимущество.
ВИДЕО. Ингулец на первой минуте матча забил супергол в ворота Ворсклы
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