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  4. Звезда Челси озвучил задание команды на Лигу конференций
Лига конференций
29 ноября 2024, 15:52 |
308
0

Звезда Челси озвучил задание команды на Лигу конференций

Джейдон Санчо заявил, что клуб стремиться выиграть турнир

29 ноября 2024, 15:52 |
308
0
Звезда Челси озвучил задание команды на Лигу конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Звездный вингер «Челси» Джейдон Санчо поделился эмоциями после победного матча против «Ханденхайма» в пятом туре основного этапа Лиги конференций (0:2). Англичанин заявил, что «синие» хотят выиграть турнир.

«Я чувствую, что мы могли бы сыграть лучше, если быть честным. Но я думаю, что большую часть игры мы контролировали. У нас были моменты. Мы не пропустили и забили два гола.

Мы хотим идти до конца. Мы хотим выиграть этот турнир. Это как любой другой турнир, в котором мы участвуем. Мы всегда будем добиваться результатов игра за игрой», – сказал Санчо.

Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска оценил игру Михаила Мудрика в поединке Лиги конференций.

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Джейдон Санчо Челси Ханденхайм Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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