Звезда Челси озвучил задание команды на Лигу конференций

Звездный вингер «Челси» Джейдон Санчо поделился эмоциями после победного матча против «Ханденхайма» в пятом туре основного этапа Лиги конференций (0:2). Англичанин заявил, что «синие» хотят выиграть турнир.

«Я чувствую, что мы могли бы сыграть лучше, если быть честным. Но я думаю, что большую часть игры мы контролировали. У нас были моменты. Мы не пропустили и забили два гола.

Мы хотим идти до конца. Мы хотим выиграть этот турнир. Это как любой другой турнир, в котором мы участвуем. Мы всегда будем добиваться результатов игра за игрой», – сказал Санчо.

Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска оценил игру Михаила Мудрика в поединке Лиги конференций.